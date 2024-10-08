أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "سقوط 41965 قتيلا منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الثاني 2023". واشارت الى ان "الحصيلة تشمل 56 شخصا على الأقل قتلوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى صباح الثلاثاء، بالاضافة إلى أن 97590 شخصا أصيبوا بجروح في قطاع غزة".

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع إلى 41965 قتيلا و97590 مصاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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