أبو زيد: نأسف بشدة أن طوفان القتل والدمار والنزوح انتقل إلى لبنان وحوّله إلى غزة ثانية

لفت النّائب السّابق ​أمل أو زيد​، في تصريح، إلى أنّ "سنةً مرّت على جبهة إسناد غزة... صحيح أنّ هذه الجبهة ومعها معركة "طوفان الأقصى" أعادت الضّوء إلى أحقيّة القضيّة الفلسطينيّة، وحرّكت ضمائر الأحرار في العالم، إلّا أنّ ما يحزننا ويؤسفنا بشدّة هو أنّ طوفان القتل والدّمار والنّزوح انتقل إلى ​لبنان​ وحوّله إلى غزة ثانية"، معربًا عن أمله في "عدم إطالة أمد الحرب، والتّوصّل سريعًا إلى فصل المسارات ووقف إطلاق النّار، بما يتيح استتباب الأمن والاستقرار في البلد وعودة النّازحين إلى قراهم".

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