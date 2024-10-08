صحة لبنان: مقتل 22 شخصًا وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 22 شخصًا، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبحسب"روسيا اليوم"، ارتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 قتيلا و9869 جريحًا.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له اليوم الثلاثاء أن الفرقة 146 بدأت أمس الاثنين "أنشطة عملياتية محدودة ومحددة وموجهة ضد أهداف وبنى تحتية" لحزب الله في جنوب غرب لبنان.

وأضاف البيان أن ذلك يأتي "بعد عام من الأنشطة الدفاعية التي أجرتها الفرقة 146 على الحدود الشمالية الغربية لإسرائيل مع لبنان"، لتصبح بذلك رابع فرقة إسرائيلية تشارك في القتال في لبنان.

وأشار البيان إلى أن الفرقة 146 هي أول فرقة احتياطية تعمل في جنوب لبنان في إطار العمليات الجارية ضد "حزب الله" في الساحة الشمالية، موضحا أنه منذ بداية الحرب عمل مقر الفرقة 146 كلواء دفاعي إقليمي بينما نشرت قواتها في شمال إسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية.