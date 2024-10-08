شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عالمان يعثران على عملات القديمة من عصر الفايكنج.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عثر علماء الآثار، جون كرو وديفيد أوهير، على جزيرة بريطانية صغيرة، لكنها تحتوى على كنز ثمين لا يقل عمره عن 1000 عام، البداية كانت عند ما واصل الباحثان فى علوم الآثار رحلتهما لاستكشاف جزيرة مان البريطانية باستخدام جهاز الكشف عن المعادن على أمل تحقيق اكتشاف رائد.

تفاصيل العثور على كنز ثمين عمره أكثر من ألف عام بجزيرة بريطانية

وبالفعل أعلن الباحثان عن العثور على مجموعة مذهلة من كنوز الفايكنج القديمة، وهي من العملات القديمة من عصر الفايكنج، والمثير أن بعضها لا يزال في شكله الأصلي، حيث تتضمن المجموعة المذهلة 36 عملة فضية تم سكها في مواقع مختلفة في إنجلترا، ويمتد عمرها من حوالي 1000 إلى 1065 م.

وجد الخبراء أن العملات جاءت من مواقع مثل يورك ولندن ولينكولن وكامبريدج وهاستينجز وإبسويتش وإكستر، كما أن بعضها تم صنعه في عهد إدوارد المعترف، وهو ملك إنجلترا من 1042 إلى 1066، وفقًا لتقارير مجلة سميثسونيان.

العثور على عملات معدنية ثمينة تعود لعصر الفايكنج

وقد تم سك عملات أخرى عندما حكم كانوت العظيم إنجلترا من عام 1016 إلى عام 1035 وشكل إمبراطورية بحر الشمال من خلال توحيد إنجلترا والدنمرك والنرويج.



وتتضمن المجموعة أيضًا بعض العملات الأيرلندية التي يزعم الخبراء أنها أنتجت في دار سك في دبلن بالقرب من عام 1014.

وقالت كريستين بورنهولدت كولينز، الخبيرة الرائدة في عملات عصر الفايكنج، أنه من المرجح أن هذا الكنز المهم تم تجميعه في مرحلتين أو أكثر، مع إيداع العملات الإنجليزية والأيرلندية السابقة معًا فى المقام الأول، ثم إضافة العملات اللاحقة لعصر لاحق.

وأكد التقرير أن هذا الكنز الجديد يعادل العثور على محفظة تحتوي على جميع أنواع بطاقات الائتمان والأوراق النقدية والعملات المعدنية، من جنسيات مختلفة، و يساعد هذا الكشف على تعزيز فهمنا للاقتصاد المعقد في عصر الفايكنج في جزيرة مان.