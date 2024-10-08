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نتنياهو: تمكنا من القضاء على هشام صفى الدين خليفة حسن نصر الله

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القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قواته تمكنت من القضاء على هشام صفي الدين، والذي يعد خليفة أمين عام حزب الله حسن نصر الله.

وفي سياق آخر، أعلن حزب الله استهدافه عدة تجمعات عسكرية لجنود من الجيش الإسرائيلي برشقات صاروخية.

وقال الحزب - حسبما ذكر التلفزيون اللبناني - إنه استهدف تجمعا لقوات العدو في مستوطنة شلومي وتجمعا آخر في منطقة حانيتا ومحيط موقع المرج بالجليل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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