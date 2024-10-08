شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: نيوزيلندا تدرس الملف الفنى للعنب المصرى قبل دخوله لأسواقها والان مع تفاصيل الخبر

استقبل اليوم الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي وفدًا من نيوزيلندا برئاسة إيمى لورينسون، سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة وأندرو بيفيت، المستشار الزراعي النيوزيلندى لاقليم شرق المتوسط، وبحضور صوفى جولتير، نائبة البعثة الدبلوماسية بالقاهرة، ويسرا محمود مراجع السياسات بالسفارة بالقاهرة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل التعاون الثنائى المشترك ووضع أجندة مشتركة لأولويات فتح السوق النيوزيلندى أمام بعض صادرات مصر الزراعية طبقا للأولويات المتفق عليها.

وأشاد الجانب النيوزيلندى بالنظم المتبعة من الحجر الزراعى المصرى والتي أدت إلى فتح السوق النيوزيلندى أمام البرتقال عام 2020، والذى امتد ليشمل باقى أنواع الموالح عام 2022 .

ويعكف الجانب النيوزيلندى حاليا على دراسة الملف الفنى للعنب المصرى تمهيدا لنفاذه إلى سوق نيوزيلندا قريبا مع باقي السلع المستهدفة من الجانب المصرى.

وقام "المنسي" بتوجيه الشكر للبعثة الدبلوماسية بالقاهرة والخبراء القادمين من المكتب الإقليمى بدبى.