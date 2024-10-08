شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: تطابق الرؤى بين مصر والأردن تجاه القضايا المختلفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمنالثلاثاء، 08 أكتوبر 2024 07:21 م
قال الدكتور عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، إنه تم بحث مجمل الأوضاع الإقليمية وتطوراتها الأخيرة وتداعياتها على دول المنطقة.
وأكد أن المباحثات عكست تطابق الرؤى بين مصر والأردن تجاه القضايا المختلفة، مردفا: "استعرضنا ما تقوم به مصر والأردن من جهود واتصالات للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق".
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