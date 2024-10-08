شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: القوات المسلحة قوة رشيدة وتعرضت لاختبار حقيقى.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثانى الميدانى فى الإسماعيلية.. الرئيس السيسى: القوات المسلحة قوة رشيدة وتعرضت لاختبار حقيقى فى 2011 و2013.. السلام خيار استراتيجى للدولة المصرية.. القضية الفلسطينية محورية فى وجداننا وليس لنا أجندة خفية.. سياستنا الخارجية تتسم بالتوازن وعدم إذكاء الصراعات.. ورؤية القيادة السياسية فى 1973 كانت عبقرية.

واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا..ـ خلال تفتيش حرب الفرقة السادسة بالجيش الثانى الميدانى فى الإسماعيلية.. الرئيس السيسى: القوات المسلحة قوة رشيدة وتعرضت لاختبار حقيقى فى 2011 و2013.. السلام خيار استراتيجى للدولة المصرية.. القضية الفلسطينية محورية فى وجداننا وليس لنا أجندة خفية.. سياستنا الخارجية تتسم بالتوازن وعدم إذكاء الصراعات.. ورؤية القيادة السياسية فى 1973 كانت عبقرية

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