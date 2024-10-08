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مسؤولون إسرائيليون: إسرائيل قد تستهدف قواعد عسكرية إيرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل قد تستهدف في ردها على إيران قواعد عسكرية ومواقع استخبارات وقيادة.

وأضاف المسؤولون أن قدرات إسرائيل لا تزال محدودة لضرب البرنامج النووي الإيراني.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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