الكرملين: بوتين وأردوغان بحثا هاتفيا قضايا الشرق الأوسط

ذكر الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ناقشا التطورات في الشرق الأوسط في محادثة هاتفية اليوم الاثنين. وأوضح الكرملين في بيان، أن الزعيمين أتفقا كذلك على عقد اجتماع على هامش قمة مجموعة البريكس في مدينة قازان الروسية هذا الشهر، مشيرا إلى أن أردوغان هنأ بوتين بعيد ميلاده الثاني والسبعين خلال المكالمة.

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