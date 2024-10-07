نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي رفيع، أن "الصراع بين إسرائيل وحماس أصبح أولوية في سياستنا الخارجية سواء أردنا ذلك أم لا"، مؤكداً أن "هجمات 7 أكتوبر غيرت كل شيء".
ولفت المسؤول الأميركي، الى أن "الرئيس بايدن يؤمن بدعم إسرائيل ولكن نتانياهو واصل الابتعاد عن اتفاق وقف إطلاق النار".
كانت هذه تفاصيل خبر "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: بايدن يؤمن بدعم إسرائيل ولكن نتانياهو واصل الابتعاد عن اتفاق وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.