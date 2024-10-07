"بوليتيكو" عن مسؤول أميركي: بايدن يؤمن بدعم إسرائيل ولكن نتانياهو واصل الابتعاد عن اتفاق وقف إطلاق النار

نقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي رفيع، أن "الصراع بين إسرائيل وحماس أصبح أولوية في سياستنا الخارجية سواء أردنا ذلك أم لا"، مؤكداً أن "هجمات 7 أكتوبر غيرت كل شيء".

ولفت المسؤول الأميركي، الى أن "الرئيس بايدن يؤمن بدعم إسرائيل ولكن نتانياهو واصل الابتعاد عن اتفاق وقف إطلاق النار".