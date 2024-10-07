الصحة في غزة: القوات الإسرائيلية تمنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن "القوات الإسرائيلية تمنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج وتستهدف الطواقم في غزة".

وشددت على أن "الاحتلال تعمد تدمير المنظومة الصحية في القطاع ويمنع دخول المستلزمات الطبية والأطباء من الخارج بل ويستهدف الطواقم في غزة"، معلنة أن "عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 41870 شهيدا و 97166 اصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي".

وأفادت بأن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية"، مبينة أن "حصيلة ما وصل للمستشفيات نتيجة استهداف الاحتلال للنازحين في مدرسة ابن رشد و مسجد شهداء الاقصى في المحافظة الوسطى، فجرا 26 شهيدا و عشرات الاصابات".

وأكدت أن "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".