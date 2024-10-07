نتانياهو: سننهي الحرب عندما نكمل جميع الأهداف التي حددناها

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة له "اننا سننهي الحرب عندما نحقق جميع أهدافنا وعندما نتحقق أن مثل هجمات 7 تشرين الاول لن تتكرر".

ولفت نتانياهو الى انه "قبل سنة هاجمنا مقاتلو حماس ومنذ ذلك اليوم ونحن نشن الهجمات على 7 جبهات في حرب وجودية".

وأضاف :": هاجمنا العدو ودمرنا جل قدراته وسنواصل أداء المهمة".