نتانياهو: سننهي الحرب عندما نكمل جميع الأهداف التي حددناها

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة له "اننا سننهي الحرب عندما نحقق جميع أهدافنا وعندما نتحقق أن مثل هجمات 7 تشرين الاول لن تتكرر".
ولفت نتانياهو الى انه "قبل سنة هاجمنا مقاتلو حماس ومنذ ذلك اليوم ونحن نشن الهجمات على 7 جبهات في حرب وجودية".
وأضاف :": هاجمنا العدو ودمرنا جل قدراته وسنواصل أداء المهمة".
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