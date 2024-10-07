افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يقترح تغيير اسم الحرب من "السيوف الحديدية" إلى "حرب القيامة". وكشفت القناة 12 أن "نتانياهو دعا عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة في مكتبه".

كانت هذه تفاصيل خبر القناة 12: نتانياهو يقترح تغيير اسم الحرب الى "حرب القيامة" ودعا عددا من وزرائه إلى مشاورات عاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.