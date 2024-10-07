اعلنت السفارة البريطانية في بيان، انه "وصلت امس الاحد الى مطار بيروت الدولي المساعدات البريطانية لمساعدة المتضررين من الصراع القائم في لبنان، وهي عبارة عن امدادات طبية طارئة وجزء من المساعدات الإنسانية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني التي أعلنا عنها سابقاَ.
وقامت منظمة اليونيسيف بتسليم الإمدادات الطبية الطارئة إلى وزارة الصحة العامة اللبنانية في حضور وزير الصحة د. فراس الابيض.
ستدعم هذه الامدادات المستشفيات والمراكز الصحية وفرق الاستجابة الأوّلية في جميع أنحاء لبنان، مما يضمن حصول العائلات والأطفال، مما يضمن حصول العائلات والاطفال على الرعاية المنقذة للحياة التي يحتاجونها".
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة البريطانية: وصول المساعدات الطبية والانسانية الى مطار بيروت امس الاحد بقيمة 15مليون جنيه إسترليني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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