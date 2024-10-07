السفير الفلسطيني لدى موسكو: إعادة إعمار غزة ستكلف نحو 90 مليار دولار

لفت السّفير الفلسطيني لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، إلى أنّ "السّلطة الفلسطينيّة يجب أن تعود إلى قطاع غزة بمثابة الممثّل الشّرعي الوحيد للشّعب. وهذه القوّة الوحيدة القادرة على إدارة غزة في المرحلة الحاليّة وما بعد الحرب".

وأكّد، في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الرّوسيّة، أنّ "هذه السّلطة هي الوحيدة الّتي تستطيع أن تقوم بالتّحضير لمؤتمر دولي بشأن إعادة إعمار غزة، الّتي ستكلّف، بحسب التّقديرات الأكثر تواضعًا للأمم المتحدة، ما بين 80 و90 مليار دولار. وستتطلب إعادة إعمار البنية التّحتيّة 7 أو 8 سنوات".

وشدّد نوفل على أنّ "من الضّروري عقد مؤتمر دولي للمانحين حول إعادة إعمار غزة بشكل عاجل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المؤتمر لن يُعقد إن لم تكن هناك تسوية ورؤية واضحة، وهذا أمر ممكن مع السّلطة الفلسطينيّة فقط".