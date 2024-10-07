توجّهت عائلات الأسرى المحتجزين بغزة الى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتتنياهو، بالقول "نذكر رئيس الحكومة أنه لن تكون هناك نهضة جديدة دون إعادة جميع المختطفين".

كانت هذه تفاصيل خبر عائلات الأسرى المحتجزين بغزة لنتانياهو: نذكر رئيس الحكومة أنه لن تكون هناك نهضة جديدة دون إعادة جميع المختطفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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