كرّر أهالي قرى ومدن قضاءي صور وبنت جبيل، مناشدة رئيس مجلس النّواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، "السّعي سريعًا لتأمين مادّة المازوت لأماكن بثّ الإنترنت والهاتفَين الخليوي والأرضي، لأنّ الاتصالات باتت شبه منقطعة، وهذا يزيد معاناة الأهالي المقيمين".

كانت هذه تفاصيل خبر أهالي قرى صور وبنت جبيل ناشدوا المعنيين تأمين المازوت لأماكن بث الإنترنت والاتصالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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