المكاري التقى ميقاتي: متمسكون بالمبادرة الفرنسية الأميركية بشأن وقف اطلاق النار

أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري التمسك بالمبادرة الفرنسية الأميركية التي تنص على وقف إطلاق نار لمدة 21 يومًا.

وشدد المكاري بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، حيث اطلعه على نتائج زيارته الى فرنسا، الى انه "لمسنا جدية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وهو اعطى رسائل مشجعة للبنان وكان هناك نداء خاص توافقنا عليه من أجل لبنان".

وأضاف: "وضعنا ميقاتي بصورة الاتصالات التي اجريناها في باريس وتشرفت بتمثيل لبنان واعطينا رسالة أساسية ان المدنيين في لبنان يدفعون الثمن".

ولفت المكاري الى أن ماكرون سيعقد مؤتمرًا خاصًا عن لبنان في أواخر تشرين وأنه يتم التحضير لهذا الموضوع بشكل جدي.