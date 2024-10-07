وافادت القناة الإسرائيلية 12 عن "رصد 5 صواريخ أطلقت باتجاه منطقة تل أبيب والقبة الحديدية اعترضت بعضها". وتحدثت وسائل اعلام اسرائيلية عن "سقوط شظايا في مدينة حولون جنوب تل أبيب".

كانت هذه تفاصيل خبر اعلام اسرائيلي: الصواريخ باتجاه تل أبيب الكبرى أطلقت من غزة وسقوط شظايا في مدينة حولون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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