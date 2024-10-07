الجيش الروسي أعلن إسقاط 21 مسيّرة أوكرانية 12 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم

أعلن الجيش الروسي، انه "أسقط 21 مسيّرة أوكرانية، 12 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو".
واشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الى أن "خلال الليل أحبطنا محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية بواسطة مسيرات جوية على مواقع داخل الأراضي الروسية"، موضحة أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 21 مسيرة أوكرانية".
لم يسجل وقوع ضحايا أو أضرار حتى الساعة.
لكن السلطات المحلية أفادت، بأن "حريقا شب في مخزن للنفط في فيودوسيا في شبه جزيرة القرم من دون إقامة رابط مع هجمات المسيرات ليلا".
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