أعلن 25 من الأئمة في الولايات المتحدة الأميركيّة، تأييدهم لنائبة الرّئيس الأميركي المرشّحة للانتخابات الرّئاسيّة كامالا هاريس.
وأشاروا في رسالة مفتوحة، إلى أنّ "النّاخبين المسلمين عليهم واجب التّفكير المنطقي في قرارات التّصويت"، معتبرين أنّ دعم هاريس "يفوق بكثير أضرار الخيارات الأخرى". ولفتوا إلى أنّها أيضًا "مرشّحة ملتزمة بوقف إطلاق النّار، وهي الخيار الأفضل لإنهاء إراقة الدّماء في غزة والآن في لبنان".
واعتبر الأئمّة أنّ "تمكين شخص مثل الرّئيس السّابق المرشّح دونالد ترامب من العودة إلى منصبه، سواء عن طريق التّصويت مباشرة له أو لمرشّح طرف ثالث، يُعدّ فشلًا أخلاقيًّا واستراتيجيًّا"، مشدّدين على أنّه "لا سيّما في الولايات المتأرجحة، فإنّ التصويت لحزب ثالث يمكن أن يمكّن ترامب من الفوز بتلك الولاية، وبالتّالي الانتخابات".
وأضافوا: "بالنّظر إلى تاريخ ترامب الموثّق جيّدًا في إيذاء مجتمعاتنا وبلدنا، بالإضافة إلى ما وَعد بأنّه سيفعله بالمسلمين والفلسطينيّين في حالة عودته، يتعيّن علينا ألّا نسمح لمشاعرنا العالية بأن تملي علينا أفعالنا".
كانت هذه تفاصيل خبر 25 من الأئمة بأميركا أعلنوا تأييدهم لهاريس: الخيار الأفضل لإنهاء إراقة الدماء في غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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