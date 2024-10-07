قائد الحرس الثوري الإيراني: نطمئن الشعب الإيراني بأننا في قمة الجاهزية للرد على الأعداء والدفاع عن البلاد

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الى "اننا نطمئن الشعب الإيراني بأننا في قمة الجاهزية للرد على الأعداء والدفاع عن البلاد"، مؤكدا "اننا سنتصدى بكل قوة وصلابة وحسم لأي تحركات شريرة من العدو الصهيوني".
وأضاف :"ملتزمون باستراتيجية المرشد الأعلى في عدم التهاون وعدم التسرع في الرد على تحركات العدو"، مشددا على "اننا سنواصل تقديم الدعم والإسناد لجبهة المقاومة خصوصا في لبنان وفلسطين
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