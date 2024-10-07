ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المديريّة المنفَّذة منذ السّاعة 8:00 من مساء أمس الأحد بتاريخ 2024-10-6، ولغاية السّاعة، هي:
قضاء الشوف:
- الكشف على موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أحد المباني السكنية في بلدة كيفون، حيث نتج عنها عدد من الشّهداء والجرحى نُقلوا بواسطة جهات أخرى إلى المستشفيات.
قضاء عاليه:
إسعاف:
- نقل جريحين إلى المستشفى جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أحد المباني السّكنيّة في بلدة القماطية.
ضاحية بيروت الجنوبية:
- العمل على إخماد النّيران الّتي اندلعت في محيط مركز المعاينة الميكانيكيّة، جرّاء الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت المنطقة ليل أمس.
- إخماد حريق أشجار بالقرب من مبنى تفاكو جرّاء الغارات الإسرائيليّة المتكرّرة ليل أمس.
إغاثة وإنقاذ:
- متابعة عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت قبل يومين أحد المباني السّكنيّة عند نزلة الرسول الأعظم.
قضاء صور:
إطفاء:
- إطفاء حريق منزل في بلدة صريفا وانتشال جثامين 4 شهداء ونقلهم بالتّعاون مع الهيئات المحليّة إلى المستشفيات، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت البلدة.
إسعاف:
- نقل 3 جرحى أُصيبوا جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة شيحين إلى مستشفى جبل عامل.
محافظة بعلبك:
إطفاء:
- منازل عدد 3
- أعشاب عدد 1.
محافظة النبطية:
- نقل جريح من حي كفرجوز - النبطية إلى مستشفى النبطية.
محافظة البقاع:
- إطفاء منزلَين في بلدة علي النهري.
خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق اللّبنانيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.