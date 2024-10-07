الدفاع المدني أعلن المهمات المنفذة منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني في وزارة الدّاخليّة والبلديّات، أنّ "مهمّات عناصر المديريّة المنفَّذة منذ السّاعة 8:00 من مساء أمس الأحد بتاريخ 2024-10-6، ولغاية السّاعة، هي:

قضاء الشوف:

- الكشف على موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أحد المباني السكنية في بلدة كيفون، حيث نتج عنها عدد من الشّهداء والجرحى نُقلوا بواسطة جهات أخرى إلى المستشفيات.

قضاء عاليه:

إسعاف:

- نقل جريحين إلى المستشفى جرّاء الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت أحد المباني السّكنيّة في بلدة القماطية.

ضاحية بيروت الجنوبية:

- العمل على إخماد النّيران الّتي اندلعت في محيط مركز المعاينة الميكانيكيّة، جرّاء الغارات الإسرائيليّة الّتي استهدفت المنطقة ليل أمس.

- إخماد حريق أشجار بالقرب من مبنى تفاكو جرّاء الغارات الإسرائيليّة المتكرّرة ليل أمس.

إغاثة وإنقاذ:

- متابعة عمليّات البحث والإنقاذ والمسح الميداني الشّامل في موقع الغارة الإسرائيليّة الّتي استهدفت قبل يومين أحد المباني السّكنيّة عند نزلة الرسول الأعظم.

قضاء صور:

إطفاء:

- إطفاء حريق منزل في بلدة صريفا وانتشال جثامين 4 شهداء ونقلهم بالتّعاون مع الهيئات المحليّة إلى المستشفيات، جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت البلدة.

إسعاف:

- نقل 3 جرحى أُصيبوا جرّاء غارة إسرائيليّة استهدفت بلدة شيحين إلى مستشفى جبل عامل.

محافظة بعلبك:

إطفاء:

- منازل عدد 3

- أعشاب عدد 1.

محافظة النبطية:

- نقل جريح من حي كفرجوز - النبطية إلى مستشفى النبطية.

محافظة البقاع:

- إطفاء منزلَين في بلدة علي النهري.

خدمات عامّة: تأمين المياه إلى مراكز إيواء النّازحين في العديد من المناطق اللّبنانيّة".