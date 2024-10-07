شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مشروع رأس الحكمة تتويجا لجهود القيادة السياسية لجذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب اللواء حاتم حشمت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، باطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، مشروع رأس الحكمة التنموي، مؤكدا أن المشروع يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين الدولتين الشقيقتين.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن مشروع رأس الحكمة يمثل تتويجا لجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتعزيز معدلات النمو.

وأشار حشمت إلى أن مشروع رأس الحكمة يمثل لطمة للسوق الموازى واتفاق عادل للدولة والمستثمر، خاصة أن المشروع يوفر 35 مليار دولار سيولة تدعم الاحتياطى من العملات الأجنبية، مؤكدا أن رأس الحكمة مدينة واعدة للاستثمار السياحى، فضلا عن ان مشروع راس الحكمة يتألف من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية وتتميز بالمدينة الأكثر خضرة على البحر الأبيض المتوسط، وتلتزم بأعلى معايير التنمية الحضرية.