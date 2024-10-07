هاريس: الوضع الإنساني للشعب اللبناني يزداد سوءاً

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قالت نائبة الرئيس الأميركي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس، إن الوضع الإنساني للشعب اللبناني يزداد سوءاً، معبرة عن قلقها بشأن أمن المدنيين الذين يعانون هناك.

وأضافت هاريس، في بيان على منصة «إكس»، أنها «ستواصل العمل للمساعدة في تلبية احتياجات جميع المدنيين هناك»، معلنة أن «الولايات المتحدة ستقدم ما يقارب 157 مليون دولار كمساعدات إضافية للشعب اللبناني لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الغذاء والمياه والحماية وغيرها، لمساعدة النازحين بسبب الصراع الأخير».

وأشارت إلى أن هذه القيمة المالية سترفع إجمالي المساعدات الأميركية للبنان منذ العام الماضي، إلى أكثر من 385 مليون دولار.

كما أعلنت هاريس في مقابلة أجرتها معها شبكة «سي بي أس إن»، أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت: «واشنطن تعمل على ضرورة التوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن وإرساء وقف لإطلاق النار، وسنواصل الضغط على إسرائيل ودول المنطقة».