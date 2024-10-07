إعصار "ميلتون" القوي يتجه نحو فلوريدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتجه إعصار جديد نحو ولاية فلوريدا، عقب مرور إعصار هيلين المدمر عبر جنوب شرق الولايات المتحدة قبل أسبوع.

ويُعتبر إعصار ميلتون الموجود في خليج المكسيك، إعصارا من الفئة الأولى (من أصل 5). ومن المتوقع أن يصبح "إعصارا كبيرا" (من الفئة 3 وما فوق) اليوم الاثنين قبل أن يصل إلى الساحل الغربي لفلوريدا في منتصف الأسبوع، حسبما حذرت الوكالة الأميركية لمراقبة الأعاصير (إن إتش سي).

ولا تزال جهود الإنقاذ جارية لمساعدة العديد من ضحايا إعصار هيلين، وهو الأكثر دموية الذي يضرب الولايات المتحدة منذ إعصار كاترينا عام 2005.

وضرب الإعصار هيلين أيضا ولايات جورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية، ما أدى إلى فيضانات تاريخية ومقتل 226 شخصا على الأقل.

وكان مرصد الطقس الأميركي (NOAA) قد حذر في نهاية مايو من أن موسم الأعاصير الذي يمتد من أوائل يونيو إلى نهاية نوفمبر، سيكون استثنائيا هذا العام، مع احتمال حدوث أربعة إلى سبعة أعاصير من الفئة 3 أو أكثر.

والأحد دعا الرئيس جو بايدن "جميع سكان فلوريدا إلى الاستماع إلى المسؤولين المحليين والاستعداد وفقا لذلك".

وجدد الرئيس التزامه دعم المناطق المنكوبة في جنوب شرق الولايات المتحدة، معلنا في بيان نشر 500 جندي إضافي في ولاية كارولاينا الشمالية، الولاية الأكثر تضررا من الإعصار.

وقد تمت تعبئة ما مجموعه 1500 جندي، بالإضافة إلى الآلاف من عمال الطوارئ وعناصر الحرس الوطني.

وفي مواجهة التهديد الذي يمثله ميلتون، مدد الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون ديسانتيس حال الطوارئ التي أعلنها في اليوم السابق لتشمل مقاطعات عدة.