شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: مسؤولون أمريكيون يتوقعون ردًا إسرائيليًا معتدلًا على الضربات الإيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - على الرغم من تأكيد إسرائيل نيتها الرد على الهجوم الإيراني الذي نفذته طهران الأسبوع الماضي، لم تتغير النصائح الأمريكية، فقد استمرت واشنطن في التشديد على ضرورة تجنب ضرب المواقع النووية الإيرانية، كما اعتقد مسؤولون أمريكيون أن هذا ما ستفعله إسرائيل.

وقال المسؤولون الأمريكيون إنهم يرجحون أن إسرائيل ستدرس اللجوء إلى رد معتدل لا يؤدي إلى انتقام إيراني، عملًا بالنصيحة الأمريكية، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".

كما استشهدوا بأن إسرائيل اتبعت أصلًا هذا المسار المنضبط بعد الهجوم الإيراني في أبريل الماضي، موضحين أنها شنت حينها هجومًا محدودًا تسبب في أضرار طفيفة، ومنع إيران من الرد على الرد.

انقسام إسرائيلي داخلي

وكشف المسؤولون الأمريكيون أن الإدارة الأمريكية نصحت حليفتها بإحصاء ما حققته أخيرًا، وأخذ نفس عميق قبل شن أي رد انتقامي، وفقًا للتقرير نقلًا عن مسؤولين كبار في الإدارة تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.



وحسب قناة العربية، فقد أشار مسؤول مطلع على المباحثات إلى أن إسرائيل لا تزال فعلا تدرس ردها على الهجمات، لكن هناك انقسام داخلي بشأن المسار المستقبلي وطريقة الرد.

تأتي هذه النصيحة الأمريكية بينما يترقب العالم أجمع وتيرة التصعيد غير المسبوق الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، وسط تبادل التهديدات بين إسرائيل وإيران، بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع الشهر الحالي.