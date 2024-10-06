شكرا لقرائتكم خبر عن سد ضخم يستعد لإطلاق المياه.. حكومة تايلاند تحذر من الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت حكومة تايلاند تحذيرا من الفيضانات لـ11 إقليما وسط البلاد، بما في ذلك بانكوك، فيما يستعد سد ضخم يقع على طول نهر تشاو فرايا لإطلاق المياه.

وقال جيرايو هونجسوب، مستشار رئيس الوزراء في بيان إن السد، الذي يقع في إقليم تشاي نات، وسط البلاد، سيطلق المياه ، بمعدل 2250 مترا مكعبا في الثانية، مما قد يؤثر على الأشخاص الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر في تلك الأقاليم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وجرى تحديد سبعة من الأقاليم، باعتبارها الأكثر عرضة للخطر، ولكن ليس العاصمة بانكوك. الفيضانات في تايلاند وقال جيرايو إن حالة الفيضان في إقليم تشيانج ماي شمال البلاد، وعاصمته هي مدينة سياحية رئيسية، تحسنت، فيما تراجع منسوب المياه إلى 4.9 متر.

وأضاف أنه من المتوقع أن تستقر مستويات المياه، خلال الوقت الحالي، قبل تراجعها إلى مستويات طبيعية ، إذا لم يحدث هطول للأمطار.

ويواصل مطار تشيانج ماي الدولي العمل كالمعتاد، على الرغم من أنه وجهت نصائح للركاب بالتخطيط لساعتين أو ثلاث ساعات إضافية من وقت السفر لاستيعاب أي تأخيرات محتملة.