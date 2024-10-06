شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والشعب بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقيادات وضباط وجنود القوات المسلحة الباسلة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأشار الدكتور رضا فرحات إلى أن نصر أكتوبر يمثل رمزا خالدا لقوة إرادة الشعب المصري وجيشه العظيم، الذين تحدوا الصعاب واستعادوا أرض سيناء الغالية بدماء شهدائنا الأبرار وتضحياتهم وأثبت المصريون للعالم أجمع أن العزيمة والإرادة الصلبة قادرة على صنع المستحيل، وأن استعادة الحق لا يأتي إلا بالعمل الجاد والتضحية كما أنه مصدر إلهام للأجيال القادمة لتعزيز روح النصر والمثابرة من أجل بناء الجمهورية الجديدة .

وأشاد فرحات بالدور القيادي للرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب بشجاعة وحكمة، وكذلك بالدور الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسي في مواصلة مسيرة بناء الدولة المصرية وتعزيز مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية مشيدا بجهود القوات المسلحة المصرية، التي لا تزال تعمل بكل إخلاص وتفان من أجل حماية سيناء والحفاظ على أمنها واستقرارها، في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن مصر القومي ، بالإضافة إلى مساهمتها الفعالة في جهود التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

وأشار فرحات إلى أن الدولة المصرية بعد استعادة أرض الفيروز، شهدت سيناء سلسلة من المشروعات القومية الضخمة التي غيرت وجهها وحققت لأبنائها مستوى معيشة أفضل وفرص عمل جديدة، وأصبحت نموذجا للتنمية المتكاملة وجزءا لا يتجزأ من مسيرة التقدم والازدهار وجاءت مشروعات البنية التحتية الضخمة، مثل الأنفاق التي تربط سيناء بالوادي، وشبكات الطرق الحديثة، والمشروعات الزراعية والصناعية، جاءت لتؤكد أن سيناء ليست مجرد أرض تم تحريرها، بل هي قلب نابض للمستقبل الاقتصادي لمصر.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الجيش المصري سيظل دائما الدرع الواقي لمصر، والقوة التي تحمي مقدرات الوطن وتدافع عنه ضد أعدائه وتشكل انتصارات أكتوبر درسا دائما في الإرادة والتخطيط الاستراتيجي والانتماء للوطن، وستظل ذكرى انتصارات أكتوبر مصدر إلهام لنا جميعا لاستكمال مسيرة البناء والتقدم نحو مستقبل أفضل.