شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: اتخاذ خطوات ملموسة نحو نهاية عادلة للحرب باجتماع "رامشتاين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة نحو نهاية عادلة للحرب في اجتماع لمجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، في 12 أكتوبر.

جاء ذلك في تصريحات نشرها زيلينسكي في منشور له على قناة تلجرام، حسب وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية(أوكرينفورم) اليوم السبت.

وأضاف "إننا نستعد للاجتماع الـ25 ، في قاعدة رامشتاين (الجوية الأمريكية) في ألمانيا في 12 أكتوبر، والذي سيكون الأول، الذي يعقد على مستوى الزعماء. سنقدم خطة النصر-وهي خطوات واضحة وملموسة نحو نهاية عادلة للحرب".

وتابع "إصرار شركائنا ودعم أوكرانيا هو ما يمكن أن يوقف العدوان الروسي". وسيعقد الاجتماع المقبل لمجموعة الاتصال الدفاعية من أجل أوكرانيا في إطار صيغة رامشتاين في ألمانيا في 12 أكتوبر 2024، وسيرأسه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

