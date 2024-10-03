اشار مجلس التعاون الخليجي في اجتماع وزاري استثنائي للمجلس في الدوحة لمناقشة آخر التطورات في المنطقة بمشاركة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الى انه "يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان".
واكد المجلس دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، كما اكد مركزية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس التعاون الخليجي: يجب وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار 1701 ومخرجات اتفاق الطائف بشأن لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.