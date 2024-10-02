انفجاران قرب السفارة الإسرائيلية بالدنمارك وإطلاق نار خارجها بالسويد

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الشرطة الدنماركية، صباح اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، أنها تحقق في انفجارين وقعا في منطقة قرب السفارة الإسرائيلية في كوبنهاغن.

وأكد الناطق باسم الشرطة ياكوب هانسن، أن احدا لم يصب في الانفجارين اللذين وقعا ليلا "مباشرة قرب" مقر السفارة الإسرائيلية.

وأفادت الشرطة في وقت سابق على منصة "إكس" "لم يصب أحد ونجري تحقيقا أوليا في الموقع".

وذكر هانسن بأنه "ما زال من المبكر جدا تحديد إن كان هناك رابطا" بين الانفجارين والسفارة الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، تبحث الشرطة في استوكهولم احتمال وقوع إطلاق نار خارج السفارة الإسرائيلية في السويد، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت القناة السويدية بأن الشرطة عثرت على مسدس وغطاء رصاصة فارغ، بعد سماع دوي قوي.

وتابعت الشرطة بأنه يوجد نحو 10 سيارات شرطة في الموقع على الأقل، وتجري عمليات البحث بواسطة وحدات الكلاب.

والسفارة الإسرائيلية واحدة من عدة بعثات دبلوماسية أجنبية تشمل تلك التابعة لإيران وتايلاند وتركيا ورومانيا، تقع في ضاحية هيليروب شمال العاصمة الدنماركية.

يأتي الانفجاران في ظل تصاعد منسوب التوتر في الشرق الأوسط، حيث أطلقت إيران وابلا من الصواريخ باتّجاه الأراضي الإسرائيلية فيما توعدت إسرائيل بالرد.

المصدر : وكالات - عرب 48