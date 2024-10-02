الجيش الإسرائيلي طالب سكان عدد من القرى الجنوبية بالتوجه إلى شمال نهر الأولي فورًا

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا إلى سكان عدد من القرى في جنوب لبنان وهي :"البياضة, بيوت السياد, الراشيدية, معشوق, البص, شبريحا, طير دبا, البرغلية, مخيم القاسمية, نبي قاسم, برج رحال, العباسية, معركة, عين بعال, محرونة, بافلية, ديركيفا, صريفا, ارزون, دردغيا, ضهر برية جابر, جبل العدس, شحور, برج الشمالي".

وزعم الجيش الاسرائيلي ان "نشاطات حزب الله تجبر الجيش على العمل ضده بقوة وهو لا ينوي المساس بكم ولذلك من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم فورًا والتوجه الى شمال نهر الأولي فورا".

واعتبر أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".