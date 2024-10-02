الخارجية الاميركية: سننسق الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني مع إسرائيل

رأت الولايات المتحدة، أن "إيران ينبغي أن تتحمل عواقب هجومها بصواريخ بالستية على إسرائيل"، مشددة على أنها ستنسّق مع المسؤولين الإسرائيليين الرد على هذا القصف.
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر لصحافيين "بطبيعة الحال يجب أن تتحمل إيران عواقب هذا الهجوم" مضيفا "لن أخوض في طبيعة هذه العواقب، لكن ثمة أمور سننسقها مع نظرائنا الإسرائيليين".
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