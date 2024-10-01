شكرا لقرائتكم خبر عن إذا هاجمت أراضيها.. إيران تحذر إسرائيل من رد مدمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت بعثة إيران في الأمم المتحدة أنه إذا ردت إسرائيل على الرد الإيراني، فسيكون هناك رد مدمر.

وقال مسؤول إيراني إن المرشد الأعلى على خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وأضاف: هجومنا على إسرائيل رد قانوني وعقلاني ومشروع. صواريخ فرط صوتية وقال الحرس الثوري إن العملية أتت بعد "ضبط النفس" على اغتيال إسماعيل هنية.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية إلى أن الصواريخ الإيرانية كان منها فرط صوتية، ووصلت إلى إسرائيل خلال 10 دقائق.

وما زالت صافرات الإنذار تدوي في مختلف المدن والبلدات الإسرائيلية جراء الصواريخ الإيرانية.