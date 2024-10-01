شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | معركة جوية للتصدي لصواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت إيران مساء اليوم الثلاثاء، عشرات من الصواريخ تجاه إسرائيل، وسط دوي صافرات الإنذار داخل الأراضي المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو اندلاع معركة جوية خلال التصدي للصواريخ الإيرانية.



إطلاق الصواريخ على إسرائيل

وسيطرت حالة من الاستنفار الأمني في إسرائيل مع بدء إطلاق الصواريخ، ودوت صفارات الإنذار في جميع الأنحاء.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "قبل وقت قصير، تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل، يطلب منكم توخي الحذر والتصرف وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تماما".