شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص في تايلاند إثر اندلاع حريق بحافلة مدرسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا حتفهم إثر اندلاع حريق في حافلة مدرسية في تايلاند.

ونقلت قناة تاي بي بي سي وورلد عن قطاع الإنقاذ المحلي، القول إن 38 طالبًا وستة مدرسين كانوا في طريقهم من إقليم يوثان ثاني إلى بانكوك، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة التايلاندية، عندما وقع انفجار بالحافلة.

وتم إنقاذ 19 شخصًا (16 طالبًا وثلاثة مدرسين)، أحياء من الحافلة ذات الطابقين ونقلهم للمستشفى، مما يعني أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة.

ووصف شهود العيان سماع دوى انفجار على متن الحافلة، بعد ذلك اندلعت النيران بها.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الانترنت اندلاع النيران بالحافلة، ومازال لم يتضح سبب اندلاع الحريق.