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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

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واس - مورسباي 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، مقاطعة شرق بريطانيا الجديدة في بابوا غينيا الجديدة.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 85 كيلومترًا منطقة كوكوبو، وعلى عمق 35 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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