شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين يستبعد رد روسي نووي في الصراع مع أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أعقاب موجة الغضب التي سادت مؤخرا بشأن العقيدة النووية الروسية المحدثة، يسعى الكرملين إلى تهدئة المخاوف بشأن احتمال استخدام موسكو للأسلحة النووية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دمتري بيسكوف يوم الاثنين، إن الصراع الراهن في أوكرانيا يجب ألا يُربط دائمًا برد نووي روسي محتمل. سياسة محدثة وفي الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سياسة محدثة بشأن استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى التوترات مع القوى الغربية بسبب دعمها لأوكرانيا.

وتسمح التوجيهات الجديدة برد نووي على أي ضربات جوية للأراضي الروسية، أو هجمات تشنها دولة غير نووية تدعمها قوى نووية. الرد النووي وأفادت تقارير بأن روسيا صدت 125 طائرة مسيرة أوكرانية يوم الأحد.

وفي تصريحات للصحافة يوم الاثنين، تحدث بيسكوف عما إذا كان هذا يشكل هجومًا جويًا ضخمًا يمكن أن ترد عليه روسيا بأسلحة نووية وفقًا للعقيدة الجديدة.

وقال بيسكوف :"لا حاجة إلى المبالغة في تفسير هذه الوثيقة، إنها وثيقة مهمة للغاية، وسيجري اتخاذ القرارات المهمة، وفقًا لذلك".