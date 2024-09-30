مجلس التعاون الخليجي يؤكد على سيادة لبنان واستقراره

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم بن محمد البديوي، على مواقف مجلس التعاون الثابتة مع الشعب اللبناني ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.

وأضاف على ما جاء في البيان الوزاري لدول مجلس التعاون، الداعي إلى "ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي تضمن ضرورة احترام إسرائيل للحدود اللبنانية وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس لبنان سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها".

كما أشار البيان إلى "أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها".