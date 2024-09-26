قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ٢٥ فلسطينيًا في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 25 فلسطينيًا في الضّفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين امرأة، وجريحًا فلسطينيًا أصيب أثناء عملية اعتقاله، بالإضافة إلى أسرى سابقين، حيث تركزت عمليات الاعتقال في مدن : الخليل ونابلس ورام الله، وجنين والقدس في الضفة الغربية، رافقها عمليات اقتحام واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل الفلسطينيين.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، قيام قوات الاحتلال بتفجير مطبعة لأسير فلسطيني في رام الله، لافتًا النظر إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة قبل نحو عام بلغت ١٠٩٠٠ معتقل، بالإضافة إلى آلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة.

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