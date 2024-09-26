شكرا لقرائتكم خبر عن زلزالٌ بقوة 4.7 ريختر يضرب سواحل نيكاراجوا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر سواحل نيكاراجوا.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا من مدينة جيكويليلو في نيكاراغوا، وعلى عمق 48.1 كيلومترًا.

ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

