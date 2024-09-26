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زلزالٌ بقوة 4.7 ريختر يضرب سواحل نيكاراجوا

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واس - ماناجوا 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر سواحل نيكاراجوا.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على بعد 87 كيلومترًا من مدينة جيكويليلو في نيكاراغوا، وعلى عمق 48.1 كيلومترًا.
ولم ترد أي تقارير حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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