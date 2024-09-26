الارشيف / اخبار العالم

تدهور سريع.. التوترات في الشرق الأوسط تقلق كوريا الجنوبية بعمق

0 نشر
د ب أ - سول 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور سريع.. التوترات في الشرق الأوسط تقلق كوريا الجنوبية بعمق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها العميق، إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
يأتي هذا بعد الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي ولبنان، بحسب هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية.

التوترات في الشرق الأوسط

وذكرت الخارجية الكورية، أن كوريا الجنوبية تشعر بالقلق العميق بشأن تدهور الوضع سريعًا في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الهجمات وارتفاع الخسائر البشرية.

أخبار متعلقة

 

ترامب يوجه انتقادات قوية للرئيس الأوكراني.. ما القصة؟
زيلينسكي يحذر من كارثة نووية عالمية.. ما القصة؟

ودعت الحكومة إلى التزام أكثر صرامة بالقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني، لضمان سلامة المدنيين.
كما حثت جميع أطراف الصراع على الابتعاد عن الأعمال التي يمكن أن تفاقم الوضع.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا