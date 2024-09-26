شكرا لقرائتكم خبر عن تدهور سريع.. التوترات في الشرق الأوسط تقلق كوريا الجنوبية بعمق والان نبدء بالتفاصيل

التوترات في الشرق الأوسط

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الدمام - شريف احمد - أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن قلقها العميق، إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.يأتي هذا بعد الهجمات المتبادلة بين الجيش الإسرائيلي ولبنان، بحسب هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية.وذكرت الخارجية الكورية، أن كوريا الجنوبية تشعر بالقلق العميق بشأن تدهور الوضع سريعًا في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد الهجمات وارتفاع الخسائر البشرية.ودعت الحكومة إلى التزام أكثر صرامة بالقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني، لضمان سلامة المدنيين.كما حثت جميع أطراف الصراع على الابتعاد عن الأعمال التي يمكن أن تفاقم الوضع.