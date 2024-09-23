جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الغد

دعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلاثاء الموافق فيه ٢٠٢٤/٩/٢٤ جلسة في السراي الحكومي.

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