شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة أمام منزل عائلة يقع في غرب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انفجرت عبوة ناسفة في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أمام منزل تقطنه عائلة واحدة في منطقة فاختبرج-أدندورف بالقرب من العاصمة الألمانية القديمة مدينة بون.

وأفادت الشرطة بأن الانفجار أدى إلى حدوث أضرار في باب المنزل، لكن لم يصب أحد بأذى.

ويقوم المحققون بفحص احتمال وجود علاقة بين هذا الانفجار والانفجارين اللذين وقعا في مدينة في كولونيا المجاورة في الفترة الأخيرة.

كان سكان المنزل وسكان مجاورون سمعوا صوت انفجار قوي حوالي الساعة 30:4 صباحا، وأبلغوا الشرطة وفرقة الإطفاء. وفي الصباح، بدأت عملية البحث عن مشتبه بهم، واستخدمت السلطات فيها مروحية. خلفيات الحادث

لم تعرف خلفيات الحادث بعد، ولا تزال التحقيقات جارية بمشاركة مكتب التحقيقات الجنائية بولاية شمال الراين-ويستفاليا (تقع بها مدينتا بون وكولونيا).

وتبحث الشرطة عن شهود. كان شخص مجهول أطلق صباح أمس السبت أكثر من 20 طلقة على محل ساعات في منطقة كولونيا-نيل.

وتقوم الشرطة والنيابة العامة أيضا بالتحقيق في احتمال وجود صلة لهذه الواقعة بما حدث في كولونيا.

