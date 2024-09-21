إعلان "حال الطوارئ" في مدينة روسية إثر هجوم

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، "حال الطوارئ" في مدينة تيخوريتسك في جنوب البلاد بعدما أمرت بعمليات إجلاء للسكان إثر هجوم بطائرة مسيّرة نفذته أوكرانيا وأكدت أنه استهدف مخزنا للأسلحة.

وقال فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار الروسية، عبر منصات التواصل الاجتماعي "فرض حال الطوارئ المحلية لتنظيم مساعدة الناس وحلّ كل المسائل المتعلقة بهذا الحادث سريعا".

وأضاف حاكم منطقة كراسنودار، الواقعة في جنوب غرب روسيا، عبر تطبيق "تلغرام"، أن هجوما بطائرة مسيرة أوكرانية أدى إلى اندلاع حريق، مما أجبر السلطات على إجلاء أكثر من ألف ساكن "مؤقتا" على الرغم من عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأعلنت أوكرانيا، في وقت سابق اليوم السبت، أنها قصفت مستودعين عسكريين قالت إنهما يستخدمان بشكل خاص لتخزين الذخائر في جنوب وغرب روسيا.

وقال الجيش الأوكراني إن أحد المستودعين من "أكبر ثلاث قواعد لتخزين الذخيرة" و"موقع رئيسي" للخدمات اللوجستية للقوات الروسية.

وأعلنت كييف أيضا أنها ضربت ترسانة في قرية "أوكتيابرسكي" في منطقة تفير، ما أدى إلى "حريق وانفجار".

من جهتها، أفادت السلطات الإقليمية في تفير عن "هجوم كبير بطائرات بدون طيار"، موضحة، عبر تطبيق "تلغرام"، "أخمد حريق في المكان الذي سقط فيه حطام مسيّرة" في توروبيتس، من دون ذكر مستودع الأسلحة.