القاضي حمادة ادعى على المحامي انطوان سعد "لإيقاظه النعرات الطائفية"

ادّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، على المحامي أنطوان سعد، على خلفية نشره تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي دعا فيها "اللبنانيين إلى عدم التبرع بالدم لما اسماه الاحتلال الايراني والذين فجروا المرفأ وقتلوا الرفيق"، وفق تصريحاته.
واعتبر حمادة في ورقة الادعاء، أن المحامي سعد "اقدم على أضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية في لبنان في زمن الحرب بما ينال من الوحدة الوطنية ويعكر الصفاء بين عناصر الأمة".
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