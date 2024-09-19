شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات في البرتغال تسبب مقتل وإصابة 64 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة الحماية المدنية البرتغالية، أن خمسة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم فيما أصيب 59 آخرين بينهم 10 حالات خطيرة، نتيجة حرائق الغابات التي تشهدها مناطق عديدة من البلاد منذ يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة أنباء لوسا البرتغالية، أنه تمت السيطرة على العديد من حرائق الغابات صباح اليوم الخميس، مشيرة إلى أن الحرائق وفقًا لنظام المراقبة الأوروبي (كوبرنيكوس)، أضرت بحوالي 106 آلاف هكتار.

وكانت مناطق أفيرو وبورتو وفيزيو في شمال ووسط البلاد هي الأكثر تضررًا. وتم إجلاء مئات الأشخاص إلى أماكن آمنة في الأيام القليلة الماضية، وتمكن معظمهم، باستثناء نحو 60، من العودة إلى منازلهم.

