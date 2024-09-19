شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر ضخمة.. أمطار التشيك الحالية تتجاوز فيضانات عام 1997 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات صدرت مؤخرًا عن المعهد التشيكي للأرصاد الجوية المائية، أن جمهورية التشيك شهدت سقوط 2ر136 لترا من المياه لكل متر مربع، في المتوسط.

ويأتي هذا منذ يوم الخميس الماضي وحتى يوم الاثنين، بحسب ما أورده راديو براغ التشيكي. أمطار التشيك وفي بوهيميا بلغ متوسط هطول الأمطار 8ر112 لترا، بينما بلغ في مورافيا 4ر183 لترا لكل متر مربع.

وسُجل أعلى إجمالي لهطول الأمطار، في محطة قياس ريفز في جبال جيسينيكي، بواقع 7ر516 لترا من المياه لكل متر مربع. فيضانات عام 1997 في التشيك وبذلك، تجاوزت كمية الأمطار التي سقطت على البلاد فيضانات عام 1997.

وكانت شهدت هطول أمطار بلغ في المتوسط 5ر97 لترا لكل متر مربع على مستوى البلاد، مع تسجيل سقوط 2ر59 لترا على بوهيميا و6ر174 لترا على مورافيا.

